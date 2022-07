La seconda amichevole del Napoli a Dimaro sarà contro il Perugia (Di domenica 3 luglio 2022) La seconda amichevole del Napoli in ritiro estivo a Dimaro sarà contro il Perugia (la prima è in programma contro la Anaume Val Di Non, il 14 luglio). L’appuntamento è per il 17 luglio allo stadio di Carciato alle 18. I biglietti sono già in vendita sul sito Liveticket.it. Il costo è di 17€ per la tribuna laterale e di 22€ per la tribuna coperta (prezzo comprensivo dei diritti di prevendita). I biglietti possono essere acquistati anche presso Ufficio Info Dimaro (posto nell’edificio del Municipio) al costo di 15€ per la tribuna laterale e di 20€ per tribuna coperta. Il Perugia attualmente milita nel campionato cadetto, concluso nell’ultima stagione all’ottavo posto. Nei play off la squadra del presidente Massimiliano ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) Ladelin ritiro estivo ail(la prima è in programmala Anaume Val Di Non, il 14 luglio). L’appuntamento è per il 17 luglio allo stadio di Carciato alle 18. I biglietti sono già in vendita sul sito Liveticket.it. Il costo è di 17€ per la tribuna laterale e di 22€ per la tribuna coperta (prezzo comprensivo dei diritti di prevendita). I biglietti possono essere acquistati anche presso Ufficio Info(posto nell’edificio del Municipio) al costo di 15€ per la tribuna laterale e di 20€ per tribuna coperta. Ilattualmente milita nel campionato cadetto, concluso nell’ultima stagione all’ottavo posto. Nei play off la squadra del presidente Massimiliano ...

Pubblicità

napolista : La seconda amichevole del Napoli a Dimaro sarà contro il Perugia L’appuntamento è per il 17 luglio allo stadio di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IN VAL DI SOLE - Con il Perugia la seconda amichevole nel ritiro, un grande logo del Napoli accoglierà i tifosi azzurri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IN VAL DI SOLE - Con il Perugia la seconda amichevole nel ritiro, un grande logo del Napoli accoglierà i tifosi azzurri… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IN VAL DI SOLE - Con il Perugia la seconda amichevole nel ritiro, un grande logo del Napoli accoglierà i tifosi azzurri… - apetrazzuolo : IN VAL DI SOLE - Con il Perugia la seconda amichevole nel ritiro, un grande logo del Napoli accoglierà i tifosi azz… -