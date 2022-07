La Ferrari a Silverstone | Sainz fa la prima pole della carriera

(Di domenica 3 luglio 2022) Carlosconquista laposition del Gran Premio di Gran Bretagna, in programma domani a. Il pilota spagnolo, sul tracciato condizionato dalla pioggia, è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1’40”983. Accanto all’iberico scatterà la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo e leader del Mondiale 2022 ha girato in 1’41?055. Seconda fila ancora targata-Red Bull: il monegasco Charles Leclerc (1’41?298) ha ottenuto il terzo tempo e sarà affiancato dalla Red Bull del messicano Sergio Perez (1’41?616). Quinto tempo (1’41”995) per il britannico Lewis Hamilton al volanteMercedes. Con lui, in terza fila, la McLaren del connazionale Lando Norris (1’42”084). In quarta fila la Alpine dello spagnolo ...

