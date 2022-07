Il valzer di portieri in Serie A: le mosse di Fiorentina, Napoli e Lazio (Di domenica 3 luglio 2022) E’ pronto a prendere il via un vero e proprio valzer di portieri che riguarda il campionato di Serie A. Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le dirigenze sono sempre più attive per completare le rose a disposizione degli allenatori in vista dei ritiri. Accordo raggiunto per il ritorno di Pierluigi Gollini alla Fiorentina. Il portiere, rientrato all’Atalanta dopo l’esperienza al Tottenham, torna in viola in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni. Il Napoli si è messo in contatto per l’acquisto di Keylor Navas per la porta della squadra di Spalletti. Il portiere del Psg è destinato a lasciare la Francia e la soluzione azzurra è viva. In dubbio, dunque, la conferma di Meret. La Lazio è alla ricerca di due portieri. Continua ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 luglio 2022) E’ pronto a prendere il via un vero e propriodiche riguarda il campionato diA. Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le dirigenze sono sempre più attive per completare le rose a disposizione degli allenatori in vista dei ritiri. Accordo raggiunto per il ritorno di Pierluigi Gollini alla. Il portiere, rientrato all’Atalanta dopo l’esperienza al Tottenham, torna in viola in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni. Ilsi è messo in contatto per l’acquisto di Keylor Navas per la porta della squadra di Spalletti. Il portiere del Psg è destinato a lasciare la Francia e la soluzione azzurra è viva. In dubbio, dunque, la conferma di Meret. Laè alla ricerca di due. Continua ...

Pubblicità

LazioNews_24 : #Calciomercato, è valzer dei portieri - laziopress : Valzer dei portieri in casa Lazio: dopo l’uscita di Reina contatti con l’Empoli per chiudere Vicario… - pasqualinipatri : Valzer dei portieri in casa Lazio: dopo l’uscita di Reina contatti con l’Empoli per chiudere Vicario… - LALAZIOMIA : Valzer dei portieri in casa Lazio: contatti con l’Empoli per chiudere Vicario - NapoliFCNews : È iniziato anche il valzer dei portieri: chi tra Ospina, Gollini e Sirigu? – CdS #Napoli #SSCNapoli… -