(Di domenica 3 luglio 2022) Utilizzate in. E ora in. Hanno fatto strage di civili in ogni dove. Ad Aleppo e a Kharkiv. Ad Hama e a Odessa. A Damasco e a Mariupol. A Homs e a Sloviansk. A Idlib e a Mykolalv... Sono ...

Pubblicità

PecoraleLuigi : RT @globalistIT: - globalistIT : - PaolaScarcella : RT @RomaSette: Corridoi umanitari: 95 profughi accolti da @santegidionews, @UNHCRItalia e Chiese protestanti. ? Sono arrivati ieri sera a F… - giomo2 : RT @RomaSette: Corridoi umanitari: 95 profughi accolti da @santegidionews, @UNHCRItalia e Chiese protestanti. ? Sono arrivati ieri sera a F… - Leone1Licia : RT @RomaSette: Corridoi umanitari: 95 profughi accolti da @santegidionews, @UNHCRItalia e Chiese protestanti. ? Sono arrivati ieri sera a F… -

Globalist.it

Income in Ucraina, sganciate dai russi. Crimini di guerra Secondo quanto documentato dal New ... Lo ha annunciatoil capo dell'amministrazione militare - civile della città di Sloviansk, ...Lo ha dettoil nuovo primo ministro israeliano Yair Lapid parlando dall'ufficio del primo ... Dico a tutti coloro che cercano la nostra morte, da Gaza a Teheran, dalle coste del Libano alla: ... Ieri in Siria, oggi in Ucraina: i crimini russi con le “bombe a grappolo” Utilizzate in Siria. E ora in Ucraina. Hanno fatto strage di civili in ogni dove. Ad Aleppo e a Kharkiv. Ad Hama e a Odessa. A Damasco e a Mariupol. A Homs e a Sloviansk. A Idlib e a Mykolalv.Secondo il presidente turco, le unità curde del Rojava sarebbero già state registrate come terroriste. E mentre paventa il ritorno del boia e la sua magistratura condanna per terrorismo un altro giorn ...