Grave incidente sul GRA. 23enne in coma, il fratello: ‘Cerchiamo testimoni’ (Di domenica 3 luglio 2022) Si trovava a bordo del suo scooter, un SH 300 grigio, quando giovedì scorso, il 30 giugno, intorno alle 16.40, è rimasto coinvolto in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, sulla corsia esterna al km 30,200, nei pressi dell’uscita per via Tiburtina, in direzione Tivoli. La dinamica dell’incidente sul GRA Luigi, 23 anni, si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora tutte da accertare, sarebbe caduto a terra. Un impatto violento, ancora poco chiaro. Sul mezzo a due ruote, come ci ha raccontato il fratello, non sono stati trovati segni, qualcosa che potesse far risalire ad altri veicoli. Ma ora le domande sono tante, le risposte ancora poche: qualcuno gli ha ‘tagliato’ la strada e poi è fuggito? Il 23enne ha cercato di evitare qualcosa in strada e per schivarlo ha perso il controllo? Quello che è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) Si trovava a bordo del suo scooter, un SH 300 grigio, quando giovedì scorso, il 30 giugno, intorno alle 16.40, è rimasto coinvolto in unsul Grande Raccordo Anulare di Roma, sulla corsia esterna al km 30,200, nei pressi dell’uscita per via Tiburtina, in direzione Tivoli. La dinamica dell’sul GRA Luigi, 23 anni, si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora tutte da accertare, sarebbe caduto a terra. Un impatto violento, ancora poco chiaro. Sul mezzo a due ruote, come ci ha raccontato il, non sono stati trovati segni, qualcosa che potesse far risalire ad altri veicoli. Ma ora le domande sono tante, le risposte ancora poche: qualcuno gli ha ‘tagliato’ la strada e poi è fuggito? Ilha cercato di evitare qualcosa in strada e per schivarlo ha perso il controllo? Quello che è ...

Pubblicità

UnioneSarda : Grave incidente a #Cagliari, scooterista in codice rosso - SkyLaGatta : 'Grave incidente questa mattina a Seneghe dove un cavallo è morto durante la tradizionale Ardia in onore di Santa M… - Giulia_Fear : @HanaSaku1010 La macchina di H. colpisce in testa N. ma grazie all'Halo non è troppo grave. Entrambi sono usciti da… - PdF_eventi_news : RT @marioadinolfi: @LucaMezzo Quali sarebbero i modi a lei più graditi affinché io sia tolto “dalle palle”: attentato generico? Grave probl… - serenel14278447 : 'ROVIGO Incidente a un mese esatto dal matrimonio: muore la moglie 31enne, grave il marito di Benedetta Centin' -