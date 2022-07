Giorgia Meloni: «Eliminare il denaro contante ha un costo. Eccolo spiegato in pochi minuti» (Di domenica 3 luglio 2022) «Eliminare progressivamente il denaro contante ha un costo che ricade tutto sull’economia reale. Come? Eccolo spiegato in pochi minuti». Giorgia Meloni scende in campo contro il tentativo di cancellare il denaro contante e imporre la moneta elettronica. Lo fa pubblicando un video sulla sua pagina Facebook di Francesco Filini, dell’Ufficio studi di Fratelli d’Italia. (GUARDA IL VIDEO) Meloni pubblica il video di Filini Nel video Filini spiega cosa avviene in pratica. «Vi siete mai chiesti perché vogliono abolire il denaro contante? Ci raccontano che con l’abolizione del denaro contante sconfiggeremo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 luglio 2022) «progressivamente ilha unche ricade tutto sull’economia reale. Come?in».scende in campo contro il tentativo di cancellare ile imporre la moneta elettronica. Lo fa pubblicando un video sulla sua pagina Facebook di Francesco Filini, dell’Ufficio studi di Fratelli d’Italia. (GUARDA IL VIDEO)pubblica il video di Filini Nel video Filini spiega cosa avviene in pratica. «Vi siete mai chiesti perché vogliono abolire il? Ci raccontano che con l’abolizione delsconfiggeremo ...

Pubblicità

Alberto97454268 : RT @ilruttosovrano: Secondo Giorgia Meloni il Pos obbligatorio è un “obolo alle banche”, per non parlare poi della lobby dei produttori di… - 69Madbo : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni e la sostituzione etnica, ma basterebbe solo sostituire lei con qualcuno che non dica cazzate. - Bizzaalex : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni e la sostituzione etnica, ma basterebbe solo sostituire lei con qualcuno che non dica cazzate. - NonnaMaria15 : RT @IrridenteL: Meloni favorevole allo 'jus scholae'...Giorgia addio!!! - SecolodItalia1 : Giorgia Meloni: «Eliminare il denaro contante ha un costo. Eccolo spiegato in pochi minuti» -