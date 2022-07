Formula 1, gara sospesa a Silverstone: accade l’impensabile (Di domenica 3 luglio 2022) Formula 1, arriva la bandiera rossa dopo poche curve a Silverstone: sospeso il Gran Premio, clamoroso quello che è successo. Dopo una lunga attesa, arriva finalmente il giorno della gara di Silverstone. Il Gran Premio del Regno Unito si preannuncia interessante e spettacolare: le macchine sono molto vicine tra di loro. La Qualifica è stata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 3 luglio 2022)1, arriva la bandiera rossa dopo poche curve a: sospeso il Gran Premio, clamoroso quello che è successo. Dopo una lunga attesa, arriva finalmente il giorno delladi. Il Gran Premio del Regno Unito si preannuncia interessante e spettacolare: le macchine sono molto vicine tra di loro. La Qualifica è stata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

