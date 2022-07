Felipe Melo aggredito in auto: due banditi armati lo derubano (Di domenica 3 luglio 2022) . Con lui c’era anche la famiglia Secondo quanto riferito dal portale brasiliano Uol, Felipe Melo sarebbe stato vittima di uno spiacevole episodio dopo la sfida di campionato vinta 4-0 dalla sua Fluiminense al Maracanà contro il Corinthians. Il centrocampista è stato infatti aggredito da due banditi armati alla periferia di Rio Janeiro mentre era in auto con la famiglia. I malviventi hanno costretto il centrocampista, la moglie, i suoi due figli e un amico a scendere dalla Mercedes GLE 53: dopo essersi fatti consegnare alcuni oggetti personali, si sono allontanati a bordo dell’auto. Nessuna conseguenza fisica, fortunatamente, per il gruppo, soccorso da una coppia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) . Con lui c’era anche la famiglia Secondo quanto riferito dal portale brasiliano Uol,sarebbe stato vittima di uno spiacevole episodio dopo la sfida di campionato vinta 4-0 dalla sua Fluiminense al Maracanà contro il Corinthians. Il centrocampista è stato infattida duealla periferia di Rio Janeiro mentre era incon la famiglia. I malviventi hanno costretto il centrocampista, la moglie, i suoi due figli e un amico a scendere dalla Mercedes GLE 53: dopo essersi fatti consegnare alcuni oggetti personali, si sono allontanati a bordo dell’. Nessuna conseguenza fisica, fortunatamente, per il gruppo, soccorso da una coppia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

