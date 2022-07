F1, GP Gran Bretagna 2022: se sarà gara asciutta quali saranno le possibili strategie a livello di gomme? (Di domenica 3 luglio 2022) Sole e nuvole dovrebbero, il condizionale è sempre d’obbligo a queste latitudini, fare da cornice al Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. La pioggia, quindi, potrebbe avere finalmente mollato la presa? Alle ore 15.00 qualche goccia ha iniziato a cadere, ma le previsioni per le ore 16.00, e per la gara odierna, parlano di asciutto. Sulla carta. Per questo motivo, quindi, quali potrebbero essere le strategie dei piloti? Come tradizione, la pista di Silverstone è molto severa a livello di pneumatici, sia per le sue curve ad altissima velocità, sia per i tratti rettilinei che potrebbero portare alla comparsa del graining, tanto temuto dai piloti, come si è visto nelle simulazioni di passo gara ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Sole e nuvole dovrebbero, il condizionale è sempre d’obbligo a queste latitudini, fare da cornice alPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. La pioggia, quindi, potrebbe avere finalmente mollato la presa? Alle ore 15.00 qualche goccia ha iniziato a cadere, ma le previsioni per le ore 16.00, e per laodierna, parlano di asciutto. Sulla carta. Per questo motivo, quindi,potrebbero essere ledei piloti? Come tradizione, la pista di Silverstone è molto severa adi pneumatici, sia per le sue curve ad altissima velocità, sia per i tratti rettilinei che potrebbero portare alla comparsa del graining, tanto temuto dai piloti, come si è visto nelle simulazioni di passo...

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - Agenzia_Ansa : L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista uomini. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico… - OA_Sport : F1, GP Gran Bretagna 2022: se sarà gara asciutta quali saranno le possibili strategie a livello di gomme? - Wertigo6 : @piumigliore1 @Precarioillumi1 E la Norvegia estrae petrolio come fosse acqua di sorgente Idem la Gran Bretagna… - Formula1WM : Giro 0/52 - Sembra aver già smesso. Rischio pioggia per la gara del 60%. Tanti nuvoloni sopra la pista britannica… -