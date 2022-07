Covid, a rischio i voli delle vacanze a luglio (Di domenica 3 luglio 2022) Proseguono i disagi negli aeroporti di tutta Europa. A partire dall’inizio dell’estate, sono sempre di più i voli cancellati per mancanza di personale o per gli scioperi indetti dai lavoratori del settore. Alcune sigle sindacali hanno già comunicato una nuova protesta per il prossimo 17 luglio, rischiando di estendere questa situazione esplosiva a tutto il corso della stagione. Caos sugli aerei d’Europa Guardando il nostro Paese, almeno settemila voli sono stati cancellati, oltre a terminal totalmente affollati a Fiumicino. La situazione italiana è critica, ma non quanto quella del resto dell’Unione Europea: sono soprattutto le compagnie aeree tedesche a soffrire i più grandi disagi. Lufthansa, in particolare, ha già annunciato la cancellazione di 2200 voli, oltre ad aver ridotto del 5 per cento i viaggi estivi ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 3 luglio 2022) Proseguono i disagi negli aeroporti di tutta Europa. A partire dall’inizio dell’estate, sono sempre di più icancellati per mancanza di personale o per gli scioperi indetti dai lavoratori del settore. Alcune sigle sindacali hanno già comunicato una nuova protesta per il prossimo 17, rischiando di estendere questa situazione esplosiva a tutto il corso della stagione. Caos sugli aerei d’Europa Guardando il nostro Paese, almeno settemilasono stati cancellati, oltre a terminal totalmente affollati a Fiumicino. La situazione italiana è critica, ma non quanto quella del resto dell’Unione Europea: sono soprattutto le compagnie aeree tedesche a soffrire i più grandi disagi. Lufthansa, in particolare, ha già annunciato la cancellazione di 2200, oltre ad aver ridotto del 5 per cento i viaggi estivi ...

