Cantante brasiliana non sa di essere incinta e partorisce in Calabria (Di domenica 3 luglio 2022) La donna, conosciuta per aver partecipato a ‘The Voice Brasil’, si trovava in vacanza con amici che l'hanno portata all'ospedale pensando avesse delle coliche. La giovane ha dichiarato di non sapere di aspettare una bambina Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 luglio 2022) La donna, conosciuta per aver partecipato a ‘The Voice Brasil’, si trovava in vacanza con amici che l'hanno portata all'ospedale pensando avesse delle coliche. La giovane ha dichiarato di non sapere di aspettare una bambina

Pubblicità

infoitinterno : Vibo Valentia, vacanza shock per una cantante brasiliana: partorisce una bimba, ma non sapeva di essere incinta - Geronim22285766 : Vibo Valentia, vacanza shock per una cantante brasiliana: partorisce una bimba, ma non sapeva di essere incinta! Ce… - Fabio82593134 : Una poltrona in politica garantita. - sconticchio : Vibo Valentia, vacanza shock per una cantante brasiliana: partorisce una bimba, ma non sapeva di essere incinta….WT… - Ayrton1900 : Attrice di teatro e di cinema. Ha cantato canzoni della mala milanese e canzoni romanesche. Ha fatto il primo Rugan… -