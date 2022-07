Cammaroto | “Spalletti vuole Solbakken Il Napoli stringe per chiudere”

Pubblicità

DiegoRi36248589 : NAPOLIMAGAZINE - #Cammaroto: '#Spalletti vuole #Solbaken, il #Napoli sta stringendo'. - Diego31883 : NAPOLIMAGAZINE - #Cammaroto: '#Spalletti vuole #Solbaken, il #Napoli sta stringendo'. -

AreaNapoli.it

Rinnovi Koulibaly e Fabian: le ultime Il giornalista Emanueleha raccontato le ultime sul fronte rinnovi di Koulibaly e Fabian Ruiz: 'aspetta con una certa apprensione l'...... su questi due nomi, si è speso in prima persona Luciano. L'allenatore della SSC Napoli ... Rinnovo Koulibaly e Fabian: le ultime news SSC Napoli Emanueleha raccontato le ultime ... Cammaroto: 'Spalletti vuole Solbakken, il Napoli stringe. Frenata per Deulofeu' Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com ha riferito quanto segue: "Il passo indietro sull'affare Deulofeu, che era qu ...Il tecnico del Napoli ha messo il veto su una cessione, per lui rappresenta un giocatore fondamentale da cui costruire il nuovo Napoli.