Calciomercato Lazio, il difensore del Real Madrid si offre a Tare: le ultime (Di domenica 3 luglio 2022) Igli Tare sta lavorando per mettere a disposizione di Maurizio Sarri una rosa ancora più competitiva, pronta a puntare e raggiungere la Champions League. Per il centrocampo è arrivato Marcos Antonio, dallo Shaktar, e per l'attacco il giovane italiano Matteo Cancellieri. Ora bisogna pensare alla difesa: con l'uscita di Luiz Felipe e la probabile partenza di Acerbi, ci sarebbe un buco in difesa da colmare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore spagnolo Marcos Gila, di proprietà del Real Madrid, si sarebbe proposto alla Lazio. Il giocatore, classe 2000, ha giocato la scorsa stagione al Real Madrid Castiglia (terza divisione del campionato spagnolo). Il suo contratto scade nel 2024.

