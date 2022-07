Beautiful | anticipazioni 4 luglio 2022 | Thomas vuole vendetta

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 luglio 2022) La terribile morte di Vinny tornerà al centro della ribalta a, come segnalano ledi lunedì 4. Il giovane, che di recente ha falsificato il risultato del test di paternità del bambino che aspetta Steffy affinchépotesse avere una chance di riconquistare Hope, è stato smascherato ed è finito in carcere. Poco dopo, però, è uscito di prigione e si è imbattuto in Liam e Bill, che ritornavano insieme a casa a bordo della loro auto. Alla guida c'era il giovane Spencer che non è riuscito a frenare e ha investito ed ucciso Vinny. Il ragazzo, per lo shock, è svenuto e suo padre, dopo aver cancellato le prove a suo carico dal luogo dell'incidente, lo ha riportato a casa. Una volta risvegliatosi, Liam ha comunicato a Bill di avere intenzione di costituirsi, ma lui ...