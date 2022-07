Antonino Spinalbese si fa beffe di Belén | Anche se tu non vuoi | io lo faccio lo stesso

(Di domenica 3 luglio 2022) Nonostante si siano lasciati da tempo e Belen Rodriguez sia tornata con il suo ex marito Stefano De Martino, i diverbi tra lei econtinuano ad essere molto accesi. Questa volta la questione riguarda l'invito ricevuto dadi essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. L'hair stylist ha deciso di fare di testa suacontro la volontà della sua ex.è un imprenditore e un hair stylist. Nasce a Torre del Greco, ma con la sua famiglia e le sue due sorelle si trasferisce prima a Parma e poi a La Spezia.ha vissuto sulla sua pelle il dolore di essere testimone dei tradimenti di suo padre che hanno poi condotto inevitabilmente al divorzio. Successivamente al divorzio, il padre morirà e ...

Pubblicità

infoitcultura : Antonino Spinalbese, nuovo amore dopo Belen? Ecco chi è la ragazza misteriosa - RegalinoV : Belen, la minaccia a Antonino Spinalbese: “Ti denuncio” - scherzogeniale : 'Mia figlia' Signore, la cultura dell'ape regina non ha niente a che vedere con la lotta al patriarcato. I figli si… - infoitcultura : Nuovo amore per Antonino Spinalbese - infoitcultura : Antonino Spinalbese dimentica Belen. L'amore con Giulia è sotto la luce del sole -

I nomi più quotati sono quelli di, ex di Belen Rodriguez, la pupa Asia Gianese, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo che si ritroverebbero a vivere sotto lo stesso tetto dopo ...Per questoha confessato (dichiarazioni riportate sul settimanale DiPiù Tv ): "Temo i reality show. Ho paura di una certa superficialità" . Il problema è che se una cosa lo ...A Piazza del Popolo a Roma è andato in scena il Tim Summer Hits, con al timone Stefano De Martino e Andrea Delogu. Tanti gli artisti che si sono susseguiti. I telespettatori incantati dal feeling ...Belen e Antonino minaccia da parte della showgirl. La Rodriguez avrebbe dato un'ultimatum decisivo all'ex compagno. Ecco cosa è successo ...