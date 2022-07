Amichevoli Inter estate 2022 | si inizia con il Lugano

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 3 luglio 2022) Dopo il secondo posto in campionato della scorsa stagione e la vittoria di due coppe, l’si raduna il 6 luglio ad Appiano Gentile per preparare la prossima con la grande novità del ritorno di Romelu Lukaku. Alla Pinetina i nerazzurri svolgeranno la preparazione per rifinire la condizione in vista dell’esordio nella Serie A/23 che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A Probabili formazioni-Borussia Monchengladbach Probabili formazioni Genoa-, 5^ giornata Serie A Probabili formazioni Real Madrid –, 3^ giornata Champions League Ibrahimovic Tapiro d’oro, la reazione dello svedese ...