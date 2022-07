Alessandro Borghi al Colosseo per Il Primo Re, al via Quo Vadis? (Di domenica 3 luglio 2022) E’ partita venerdì 1 luglio e andrà avanti per tutta la settimana la rassegna cinematografica Quo Vadis? che porta i grandi kolossal ambientati nell’antica Roma in una delle loro location reali: il Colosseo. Questa sera al Colosseo è atteso anche Alessandro Borghi che presenterà Il Primo Re insieme al regista Matteo Rovere. Quo vadsis? 10 film su Roma antica nel cuore dell’antica Roma Un viaggio nel tempo, ospiti di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, per raccontare attraverso dieci film di ogni genere ed epoca – introdotti ogni sera da esperti di storia antica, scrittori, critici e giornalisti – come il cinema si è confrontato con la classicità romana, in un rapporto fatto di volta in volta di fedeltà e tradimento, attenzione filologica e libera ... Leggi su tuacitymag (Di domenica 3 luglio 2022) E’ partita venerdì 1 luglio e andrà avanti per tutta la settimana la rassegna cinematografica Quo? che porta i grandi kolossal ambientati nell’antica Roma in una delle loro location reali: il. Questa sera alè atteso ancheche presenterà IlRe insieme al regista Matteo Rovere. Quo vadsis? 10 film su Roma antica nel cuore dell’antica Roma Un viaggio nel tempo, ospiti di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, per raccontare attraverso dieci film di ogni genere ed epoca – introdotti ogni sera da esperti di storia antica, scrittori, critici e giornalisti – come il cinema si è confrontato con la classicità romana, in un rapporto fatto di volta in volta di fedeltà e tradimento, attenzione filologica e libera ...

bista92 : RT @hilkail: Il mossiere interpretato da Pierfrancesco Favino. I due bodyguard sono Alessandro Borghi e Marco Giallini, mentore di Borghi e… - Diegociorra : Abbiamo visto SUPEREROI di Genovese. Stranamente mi ha commosso (mentre Beppe dormiva). Menzione speciale per Ales… - hilkail : Il mossiere interpretato da Pierfrancesco Favino. I due bodyguard sono Alessandro Borghi e Marco Giallini, mentore… - alessandro_972 : RT @Resistenza1967: Intanto @borghi_claudio presenta un'interrogazione parlamentare per la sospensione di @barbarab1974 Insulti per me ogg… - FastiResPublica : Alessandro Borghi e Mia Khalifa -