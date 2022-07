Trovato vivo l’escursionista disperso da una settimana. Era in un canalone: salvato dai Vigili del fuoco (Di sabato 2 luglio 2022) Gianpaolo Baggio, l’escursionista di 31 anni, di Torreano (Udine), disperso da una settimana sulle montagne friulane, è stato recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Si trovava in un profondo canalone da cui era impossibile risalire autonomamente. Quando i soccorritori l’hanno individuato, era molto provato, ma in condizioni tutto sommato discrete. Aveva alcune escoriazioni causate dalla caduta nello stesso canalone. Era però molto disidratato. L’uomo, di professione ingegnere, è stato portato, a bordo dell’elicottero, fino al campo base, dove è sbarcato autonomamente. Visitato dai sanitari di un’ambulanza, è stato accompagnato in ospedale per verificare nel dettaglio le condizioni dopo sette notti trascorse in mezzo alle montagne, con scarsissima quantità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Gianpaolo Baggio,di 31 anni, di Torreano (Udine),da unasulle montagne friulane, è stato recuperato dall’elicottero deidel. Si trovava in un profondoda cui era impossibile risalire autonomamente. Quando i soccorritori l’hanno individuato, era molto provato, ma in condizioni tutto sommato discrete. Aveva alcune escoriazioni causate dalla caduta nello stesso. Era però molto disidratato. L’uomo, di professione ingegnere, è stato portato, a bordo dell’elicottero, fino al campo base, dove è sbarcato autonomamente. Visitato dai sanitari di un’ambulanza, è stato accompagnato in ospedale per verificare nel dettaglio le condizioni dopo sette notti trascorse in mezzo alle montagne, con scarsissima quantità di ...

