Spento l'incendio su Appennino bolognese, 50 ettari bruciati (Di sabato 2 luglio 2022) L'incendio nei boschi di Carbona di Vergato (Bologna) è stato Spento nella notte e, "da questa mattina, è in corso un'attenta operazione di bonifica per scongiurare il riattivarsi di focolai". Lo dice ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) L'nei boschi di Carbona di Vergato (Bologna) è statonella notte e, "da questa mattina, è in corso un'attenta operazione di bonifica per scongiurare il riattivarsi di focolai". Lo dice ...

Pubblicità

sbonaccini : L’incendio che giorni fa ha colpito il territorio di Vergato, in Appennino bolognese, è stato finalmente spento e s… - astralmobilita : ??? #A91 #RomaFiumicino #incendio spento, traffico scorrevole @RegioneLazio @WazeLazio @Emergenza24 #viabiliLAZ - SanremoNews : Diano Marina: incendio di sterpaglie in via Novaro spento dai vigili del fuoco - imperianews_it : Diano Marina: incendio di sterpaglie in via Novaro spento dai vigili del fuoco - ilnazionaleit : Diano Marina: incendio di sterpaglie in via Novaro spento dai vigili del fuoco -