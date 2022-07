Sampdoria, svolta vicina per la cessione del club (Di sabato 2 luglio 2022) cessione della Sampdoria avanti tutta. Filtra sempre maggiore ottimismo su un possibile passaggio della proprietà, perlomeno a livello di contratto preliminare, addirittura entro la fine di agosto. A riportarlo è l’edizione di Genova de La Repubblica. Il nome del potenziale acquirente non è ancora trapelato, dato che le parti sono legate da un patto di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 2 luglio 2022)dellaavanti tutta. Filtra sempre maggiore ottimismo su un possibile passaggio della proprietà, perlomeno a livello di contratto preliminare, addirittura entro la fine di agosto. A riportarlo è l’edizione di Genova de La Repubblica. Il nome del potenziale acquirente non è ancora trapelato, dato che le parti sono legate da un patto di Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : #Sampdoria, svolta vicina per la cessione del club - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sampdoria, svolta vicina per la cessione del club: Cessione della Sampdoria avanti tutta. Filt… - MarcoManny : Oggi il Palermo è stato acquisito dalla holding del presidente del Manchester city, advisor era banca Lazard. La st… - CalcioOggi : Calciomercato Sampdoria, Pastorello a Milano: svolta per Candreva al Monza? - - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, Pastorello a Milano: svolta per #Candreva al #Monza? -