Sampdoria | Candreva al Monza | ci siamo | i dettagli

clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Candreva non ci sarà al raduno di #Bogliasco #Samp - Fantacalcio : Calciomercato Sampdoria, d.s. Faggiano: 'Candreva cedibile, Caputo resta' - serie_a24 : #Sampdoria, il ds: “Candreva può andar via. Vorremmo Linetty, ma…” - TMWSampdoria : Sampdoria, Faggiano: 'Volevamo Villar anche a gennaio. Candreva può uscire, ma lo decidiamo noi' - SampNews24 : #Sampdoria, #Faggiano: «#Villar e #Linetty ci piacciono, #Candreva può andare. #Orsolini…» -

Per quanto riguarda, bisogna bussare per far aprire la porta e poi vedremo se lavorrà aprire'.Ladovrebbe incassare circa 2,5 milioni di euro per il cartellino dello stesso(il suo contratto con il club ligure era valido sino al giugno del ...L'identità dell'attore intenzionato a rilevare il club blucerchiato è ancora ignota, ma c'è già stato uno scambio ...Il centrocampista blucerchiato è atteso già la prossima settimana per iniziare la preparazione con la squadra di Stroppa ...