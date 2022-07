Roma. “Paga o ti brucio il locale”, prima la lite, poi le estorsioni: arrestati due uomini (Di sabato 2 luglio 2022) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, con annesso il divieto di allontanamento dalle rispettive abitazioni in orario serale e notturno, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti di un 30enne ed un 36enne, gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di estorsione ed il solo 30enne anche di lesioni personali. L’indagine trae inizio da una lite, scaturita in un pub del quartiere Prati e avvenuta nel gennaio scorso, durante la quale un ragazzo, ovvero l’odierno 30enne indagato, dopo aver molestato una giovane, ha colpito uno degli avventori intervenuto a difesa della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, con annesso il divieto di allontanamento dalle rispettive abitazioni in orario serale e notturno, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, nei confronti di un 30enne ed un 36enne, gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di estorsione ed il solo 30enne anche di lesioni personali. L’indagine trae inizio da una, scaturita in un pub del quartiere Prati e avvenuta nel gennaio scorso, durante la quale un ragazzo, ovvero l’odierno 30enne indagato, dopo aver molestato una giovane, ha colpito uno degli avventori intervenuto a difesa della ...

