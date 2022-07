Roma: «Non mi devi riprendere», e sferra un pugno contro l’operatore Rai, ferito anche un poliziotto (Di sabato 2 luglio 2022) Ha aggredito una troupe Rai e alcuni agenti della Polizia a Roma. La loro colpa? Averlo “ripreso” durante la realizzazione di un servizio sul lungotevere. Un gesto folle – l’uomo ha anche cercato di colpire con un pugno uno degli operatori – culminato, inevitabilmente, con l’arresto. Troupe Rai aggredita sul lungotevere L’episodio è avvenuto nelle scorse ore sul lungotevere, all’altezza del Ponte Vittorio Emanuele II. Qui erano in corso alcune riprese della tv pubblica sulle condizioni del Tevere. Ad un certo punto però un uomo, classe 1972, ha raggiunto la banchina dove si trovavano gli operatori insieme ad alcuni agenti di Polizia, e vi si è scagliato contro. pugno contro l’operatore Il 50enne, nel corso dell’aggressione, ha tentato anche di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Ha aggredito una troupe Rai e alcuni agenti della Polizia a. La loro colpa? Averlo “ripreso” durante la realizzazione di un servizio sul lungotevere. Un gesto folle – l’uomo hacercato di colpire con ununo degli operatori – culminato, inevitabilmente, con l’arresto. Troupe Rai aggredita sul lungotevere L’episodio è avvenuto nelle scorse ore sul lungotevere, all’altezza del Ponte Vittorio Emanuele II. Qui erano in corso alcune riprese della tv pubblica sulle condizioni del Tevere. Ad un certo punto però un uomo, classe 1972, ha raggiunto la banchina dove si trovavano gli operatori insieme ad alcuni agenti di Polizia, e vi si è scagliatoIl 50enne, nel corso dell’aggressione, ha tentatodi ...

