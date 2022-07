Primo caso di trasmissione di Sars-CoV-2 da gatto a umano

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 luglio 2022) Segnalato ildidi-CoV-2 da– E’ successo in Thailandia dove undomestico, un soriano di dieci anni, ha starnutito mentre la veterinaria gli stava facendo un tampone per verificare se era anche esso positivo, come i suoi padroni in isolamento per Covid-19. Purtroppo la veterinaria, che indossava mascherina e guanti, non aveva una protezione per gli occhi. La scoperta, pubblicata su Emerging Infectious Diseases il 6 giugno, è avvenuta per, afferma il coautore Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico presso la Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia, che insieme ai suoi colleghi riporta la prima prova di undomestico che ha ...