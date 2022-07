Per chi non vuole dimenticare chi combatte per la libertà (Di sabato 2 luglio 2022) REVOLUTION OF OUR TIMESGenere: Documentario militanteRegia: Kiwi Chow. Con l’anonimo popolo di Hong Kong "Revolution of Our Times": le immagini guarda le foto Il disegno di legge del governo cinese sull’estradizione proposto nel febbraio 2019 (che, con decisione unilaterale di Pechino, annullava gli accordi sino-britannici stipulati col passaggio di Hong Kong alla Cina che garantivano il rispetto di alcune libertà democratiche inesistenti nel resto della Cina) innescò una protesta popolare che crebbe ben oltre le aspettative della governatrice Carrie Lam e infiammò per mesi l’ex ... Leggi su iodonna (Di sabato 2 luglio 2022) REVOLUTION OF OUR TIMESGenere: Documentario militanteRegia: Kiwi Chow. Con l’anonimo popolo di Hong Kong "Revolution of Our Times": le immagini guarda le foto Il disegno di legge del governo cinese sull’estradizione proposto nel febbraio 2019 (che, con decisione unilaterale di Pechino, annullava gli accordi sino-britannici stipulati col passaggio di Hong Kong alla Cina che garantivano il rispetto di alcunedemocratiche inesistenti nel resto della Cina) innescò una protesta popolare che crebbe ben oltre le aspettative della governatrice Carrie Lam e infiammò per mesi l’ex ...

