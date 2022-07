Paola Turci e Francesca Pascale, nozze oggi a Montalcino (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Paola Turci e Francesca Pascale, unione civile oggi a Montalcino tra la cantante romana e la ex compagna di Silvio Berlusconi. La storia d’amore tra le due, mai apertamente ufficializzata, era venuta alla luce nell’estate del 2020 quando un settimanale pubblicò le foto di un bacio tra le due a bordo di uno yacht. “È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri”, l’ultimo tweet di Paola Turci che ha ringraziato, citandolo, Massimo Gramellini per le parole dedicate alla coppia nella sua rubrica quotidiana sul Corsera. Pascale, originaria di Napoli, frequenta spesso la zona di Montalcino, dove secondo fonti ben informate avrebbe una casa tra le Crete Senesi e la Valdorcia. La location della ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) –, unione civiletra la cantante romana e la ex compagna di Silvio Berlusconi. La storia d’amore tra le due, mai apertamente ufficializzata, era venuta alla luce nell’estate del 2020 quando un settimanale pubblicò le foto di un bacio tra le due a bordo di uno yacht. “È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri”, l’ultimo tweet diche ha ringraziato, citandolo, Massimo Gramellini per le parole dedicate alla coppia nella sua rubrica quotidiana sul Corsera., originaria di Napoli, frequenta spesso la zona di, dove secondo fonti ben informate avrebbe una casa tra le Crete Senesi e la Valdorcia. La location della ...

