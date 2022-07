Modric: «C’è chi pensa che il Real vinca titoli per miracolo o fortuna. Non mi interessa, noi, intanto, vinciamo» (Di sabato 2 luglio 2022) Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha rilasciato una lunga intervista a Sportske. Innanzitutto ha allontanato l0idea di un possibile ritiro. «Se questo è il mio ultimo anno? Finché mi sentirò bene e gli allenatori mi ameranno, andrò avanti, senza pormi limiti». Il Real ha vinto la Champions. Ha eliminato il Psg dalla competizione. Lo racconta come uno spartiacque nel loro cammino verso la vittoria. «È stata una notte spettacolare, una delle più impressionanti per me e ne ho vissute tante. Da allora, la percezione del pubblico e dell’ambiente è cambiata rispetto alle nostre possibilità per la Champions League. Lo scetticismo è scomparso. Obiettivamente, il modo in cui abbiamo reagito contro il Psg ha mostrato a tutti, in particolare a noi, che avremo sempre voce in capitolo nell’élite europea». Su Mbappè, che ha rifiutato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Il centrocampista delMadrid, Luka, ha rilasciato una lunga intervista a Sportske. Innanzitutto ha allontanato l0idea di un possibile ritiro. «Se questo è il mio ultimo anno? Finché mi sentirò bene e gli allenatori mi ameranno, andrò avanti, senza pormi limiti». Ilha vinto la Champions. Ha eliminato il Psg dalla competizione. Lo racconta come uno spartiacque nel loro cammino verso la vittoria. «È stata una notte spettacolare, una delle più impressionanti per me e ne ho vissute tante. Da allora, la percezione del pubblico e dell’ambiente è cambiata rispetto alle nostre possibilità per la Champions League. Lo scetticismo è scomparso. Obiettivamente, il modo in cui abbiamo reagito contro il Psg ha mostrato a tutti, in particolare a noi, che avremo sempre voce in capitolo nell’élite europea». Su Mbappè, che ha rifiutato ...

Pubblicità

napolista : #Modric: «C’è chi pensa che il Real vinca titoli per miracolo o fortuna. Non mi interessa, noi, intanto, vinciamo»… - Lapapppppa : @elpatron0_ Cross buttato dentro da Modric a caso, non c’è pericolo ci sono Chiello Bonny e Buffon, non può succede… - ildumba : @_LordJack @tuskatore Vabbè ragazzi c'è Robben e non Shevchenko di cosa stiamo parlando ahahah Tra Kakà e Seedorf/M… - Francesso_ : @gervix4 @nicolacostanti9 @FootballAndDre1 Io infatti ho scritto che l’entourage dell’Inter aveva contattato Modric… - garo08capitano : Vi prego ditemi che c’è fabricio romans in aeroporto , che in quel caso inizio a sperare davvero finisca come con m… -

Juventus, Casillas promuove l'acquisto di Di Maria Basti pensare a Benzema e Modric ". Di Maria ha vinto sei trofei durante un periodo di quattro anni con il Madrid , che ha concluso in modo spettacolare con una prestazione da MVP nella finale di ... Il Real Madrid espone gli esuberi, ma non sempre ci vede giusto: Jovic e Asensio, ricordate i precedenti L'altro ex Inter Kovacic ha trovato un ambiente meno concorrenziale al Chelsea, fuori dall'egemonia del connazionale Modric. Callejon non era certamente famoso come Higuain quando lo ha raggiunto al ... Calciomercato.com Basti pensare a Benzema e". Di Maria ha vinto sei trofei durante un periodo di quattro anni con il Madrid , che ha concluso in modo spettacolare con una prestazione da MVP nella finale di ...L'altro ex Inter Kovacic ha trovato un ambiente meno concorrenziale al Chelsea, fuori dall'egemonia del connazionale. Callejon non era certamente famoso come Higuain quando lo ha raggiunto al ... Real Madrid, Nacho: 'Modric E' inredibile, speriamo resti a lungo'