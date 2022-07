Messico, ucciso imprenditore di origine italiana (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – L’imprenditore alberghiero di origine italiana Raphael Tunesi è stato assassinato ieri in Messico, nel comune di Palenque, nel Chiapas, nei pressi di una scuola. Secondo le autorità, diversi uomini armati hanno fermato la Bmw a bordo della quale viaggiava Tunesi, che stava andando a prendere le figlie alla scuola La Escriba, e gli hanno sparato. La Procura ha aperto un’indagine per individuare i responsabili e chiarire l’accaduto. A riferirne è ‘El Pais’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – L’alberghiero diRaphael Tunesi è stato assassinato ieri in, nel comune di Palenque, nel Chiapas, nei pressi di una scuola. Secondo le autorità, diversi uomini armati hanno fermato la Bmw a bordo della quale viaggiava Tunesi, che stava andando a prendere le figlie alla scuola La Escriba, e gli hanno sparato. La Procura ha aperto un’indagine per individuare i responsabili e chiarire l’accaduto. A riferirne è ‘El Pais’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

