Luigi Di Maio s’è fatto bene i conti? I sondaggi non sono rosei | E Conte lo batte: ecco in cosa (Di sabato 2 luglio 2022) Il mese di giugno ha mandato parecchio in subbuglio il panorama politico italiano. Il dato più evidente delle ultime elezioni amministrative è stato senz’altro il crollo del Movimento 5 Stelle, che ha riportato consensi davvero deludenti praticamente in ogni città. Le percentuali dell’ultima tornata elettorale sono state probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso all’interno dell’universo pentastellato. Fin dalle prime ore dopo il voto è partito lo scambio di accuse tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Parole che hanno palesato l’esistenza di una distanza insanabile tra i due e hanno anticipato ciò che sarebbe avvenuto solo qualche giorno dopo, con il rumorosissimo addio di Di Maio al Movimento 5 Stelle ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 2 luglio 2022) Il mese di giugno ha mandato parecchio in subbuglio il panorama politico italiano. Il dato più evidente delle ultime elezioni amministrative è stato senz’altro il crollo del Movimento 5 Stelle, che ha riportato consensi davvero deludenti praticamente in ogni città. Le percentuali dell’ultima tornata elettoralestate probabilmente la goccia che hatraboccare il vaso all’interno dell’universo pentastellato. Fin dalle prime ore dopo il voto è partito lo scambio di accuse tra il ministro degli Esteri,Di, e il presidente del M5S, Giuseppe. Parole che hanno palesato l’esistenza di una distanza insanabile tra i due e hanno anticipato ciò che sarebbe avvenuto solo qualche giorno dopo, con il rumorosissimo addio di Dial Movimento 5 Stelle ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Dalle simpatie per i gilet gialli alla richiesta di aderire a Renew Europe, il partito centrista europeo fondato da… - sebmes : “Sia chiaro che chi vuole cambiare forza politica può farlo ma deve tornare a casa e farsi rieleggere. Non può rest… - ukraine_world : Respect to Luigi Di Maio ???? - mummy53690440 : Luigi Di Maio usa gli italiani come scudo contro la crisi di governo: “Spread e costi per le famiglie alle stelle” - JGambardine : RT @esophie_m: @LupodiBrughiera Quando ho letto 'io sono il potere' parlando di Di Maio si diceva che fosse stato preso sotto l'ala di Zamp… -