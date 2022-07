Lazio, nuova idea per la porta: arriva dalla Serie A (Di sabato 2 luglio 2022) Carnesecchi in stand by, la Lazio spinge per Vicario. Continua la rivoluzione tra i pali in casa Lazio: con Strakosha ufficialmente senza contratto e Reina svincolatosi in direzione Villarreal, i biancocelesti sono chiamati ad agire sul mercato per regalare il prima possibile a Maurizio Sarri una nuova coppia di portieri. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, viste le complicazioni economiche e fisiche legate all’affare Carnesecchi, Igli Tare starebbe virando sul talentuoso portiere dell’Empoli. Vicario ha disputato la prima stagione in Serie A nella scorsa stagione, garantendo un ottimo rendimento e continuità durante tutto il campionato ed è stato riscattato per 10 milioni di euro dal Cagliari da parte del club toscano. Vicario Lazio Empoli Con i biancocelesti i ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Carnesecchi in stand by, laspinge per Vicario. Continua la rivoluzione tra i pali in casa: con Strakosha ufficialmente senza contratto e Reina svincolatosi in direzione Villarreal, i biancocelesti sono chiamati ad agire sul mercato per regalare il prima possibile a Maurizio Sarri unacoppia di portieri. Stando a quanto rito da Calciomercato.com, viste le complicazioni economiche e fisiche legate all’affare Carnesecchi, Igli Tare starebbe virando sul talentuoso portiere dell’Empoli. Vicario ha disputato la prima stagione inA nella scorsa stagione, garantendo un ottimo rendimento e continuità durante tutto il campionato ed è stato riscattato per 10 milioni di euro dal Cagliari da parte del club toscano. VicarioEmpoli Con i biancocelesti i ...

