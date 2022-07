Il Premio FS per la comunicazione territoriale alle testate TgRai. Il video (Di sabato 2 luglio 2022) alle testate giornalistiche Regionali Rai va il Premio Ferrovie dello Stato per la comunicazione territoriale, riconoscimento assegnato durante la due giorni della 43esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Il Premio FS è stato consegnato ieri, prima giornata del Premio Ischia al vicedirettore della Tgr Rai, Antonello Perillo. “Ringraziamo Ferrovie dello Stato per questo Premio che riconosce il nostro impegno – ha detto Perillo – è una gioia riceverlo perché ci viene assegnato dal Premio Ischia, che vuol dire qualità, e da Ferrovie, che vuol dire territorio. E noi come Tgr proviamo a fare proprio questo: raccontare con qualità ciò che accade regione per regione, comune per comune”. “La giuria ... Leggi su formiche (Di sabato 2 luglio 2022)giornalistiche Regionali Rai va ilFerrovie dello Stato per la, riconoscimento assegnato durante la due giorni della 43esima edizione delIschia Internazionale di Giornalismo. IlFS è stato consegnato ieri, prima giornata delIschia al vicedirettore della Tgr Rai, Antonello Perillo. “Ringraziamo Ferrovie dello Stato per questoche riconosce il nostro impegno – ha detto Perillo – è una gioia riceverlo perché ci viene assegnato dalIschia, che vuol dire qualità, e da Ferrovie, che vuol dire territorio. E noi come Tgr proviamo a fare proprio questo: raccontare con qualità ciò che accade regione per regione, comune per comune”. “La giuria ...

