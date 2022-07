Dybala-Napoli: più di un’ipotesi, le ultime sull’operazione! (Di sabato 2 luglio 2022) Nella lista degli svincolati di questa sessione estiva di calciomercato rientra anche l’argentino Paulo Dybala, ex numero 10 della Juventus ad oggi alla ricerca di una nuova destinazione. L’attaccante classe ’93 aveva il contratto in scadenza in 30 giugno e quindi, come Dries Mertens, da giovedì è a tutti gli effetti libero da legami con il club bianconero. Dybala Napoli (Getty Images) Su di lui c’è sicuramente l’Inter, che è in pole position sulla concorrenza, ma Dybala ha attirato l’attenzione anche di Napoli e Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Calemme sul proprio profilo Twitter, la società di Aurelio De Laurentiis si è fatta avanti per avviare i contatti e sondare il territorio per comprendere i costi dell’operazione. Il Napoli, dunque, si è portato un ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Nella lista degli svincolati di questa sessione estiva di calciomercato rientra anche l’argentino Paulo, ex numero 10 della Juventus ad oggi alla ricerca di una nuova destinazione. L’attaccante classe ’93 aveva il contratto in scadenza in 30 giugno e quindi, come Dries Mertens, da giovedì è a tutti gli effetti libero da legami con il club bianconero.(Getty Images) Su di lui c’è sicuramente l’Inter, che è in pole position sulla concorrenza, maha attirato l’attenzione anche die Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Calemme sul proprio profilo Twitter, la società di Aurelio De Laurentiis si è fatta avanti per avviare i contatti e sondare il territorio per comprendere i costi dell’operazione. Il, dunque, si è portato un ...

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - Er_Libanese7 : @_softPizza_ Se viene Dybala a Napoli, faccio l’abbonamento al Maradroga - Peppedema921 : @Marcello_Fsc @LeBombeDiVlad @mirkocalemme Che il Napoli mai nella vita può permettesi Dybala, easy! - antoniothebeer : @mirkocalemme Se solo #ADL legge per sbaglio #Dybala e #Napoli, gli viene un infarto!! … magari allor è meglio che lo legge - bella2110_ : RT @mirkocalemme: Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi dell'… -