Diretta Bombe al fosforo sull' Isola dei serpenti Il ritiro russo è una trappola?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 luglio 2022) I russi avrebbero usatoalsu Snake Island: resta sempre la sorte dell'dei, lo scoglio-base militare al largo di Odessa e snodo cruciale per il controllo del Mar Nero, uno dei temi strategici più importanti della guerra in Ucraina. Snake Island è tornata in mani ucraine, con Mosca che ha annunciato ildel proprio contingente ufficialmente con la motivazione di agevolare le esportazioni di grano da Odessa. Ore 7.50: "aldei" Le forze armate ucraine hanno accusato la Russia di aver condotto attacchi conaldei, all'indomani ...