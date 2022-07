Ddl Concorrenza, confermato lo sciopero dei taxi del 5-6 luglio contro la liberalizzazione (Di sabato 2 luglio 2022) Martedì 5 e mercoledì 6 luglio ci sarà uno sciopero dei taxi di 48 ore. Il motivo è l’articolo 10 del Ddl Concorrenza, che i conducenti delle auto bianche vorrebbero stralciare e che aprirebbe alla liberalizzazione del settore. I tassisti sono sul piede di guerra per evitare di dover subire la Concorrenza dei servizi di noleggio con conducente e di app come Uber e Lyft, che mettono in contatto clienti e autisti privati. I passaggi contestati dell’articolo 10 sono principalmente due: il primo è quello dove si menziona «l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti»; il secondo invece è «la promozione della Concorrenza, ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) Martedì 5 e mercoledì 6ci sarà unodeidi 48 ore. Il motivo è l’articolo 10 del Ddl, che i conducenti delle auto bianche vorrebbero stralciare e che aprirebbe alladel settore. I tassisti sono sul piede di guerra per evitare di dover subire ladei servizi di noleggio con conducente e di app come Uber e Lyft, che mettono in contatto clienti e autisti privati. I passaggi contestati dell’articolo 10 sono principalmente due: il primo è quello dove si menziona «l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti»; il secondo invece è «la promozione della, ...

univtrends : Il DDL CONCORRENZA “che assoggetta alla disciplina la sola componente di diritto privato del SERVIZIO SANITARIO NAZ… - univtrends : DDL CONCORRENZA. Il giurista accademico S. Cassese: “L'introduzione dei previsti elementi di concorrenzialità nel S… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Lo sciopero di 48 ore dei tassisti previsto per il 5 e 6 luglio, con il corteo a Roma, è confermato.… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Lo sciopero di 48 ore dei tassisti previsto per il 5 e 6 luglio, con il corteo a Roma, è conferm… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Lo sciopero di 48 ore dei tassisti previsto per il 5 e 6 luglio, con il corteo a Roma, è confermato. Il sindacato è contr… -