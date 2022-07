Cosa c’entrano gli avatar con WhatsApp? La nuova funzione segreta (Di sabato 2 luglio 2022) Cosa c’entrano gli avatar e WhatsApp? All’apparenza nulla ma in pratica l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo sta lavorando alla possibilità di utilizzare degli avatar che rispondano al nostro posto alle videochiamate. WhatsApp, 2/7/2022 – Computermagazine.itLa funzionalità è alquanto curiosa e si inserirebbe in una strategia più ampia riguardante il metaverso, scoperta dai ragazzi di WABetaInfo in una versione appunto Beta di WhatsApp per Android, leggasi la numero 2.22.15.5. Stando a quanto segnalato dal sito, tutto sembrerebbe far pensare che la società dietro l’app di messaggistica di Mark Zuckerberg, stia lavorando per introdurre una possibilità inedita, ovvero, aggiungere al profilo della stessa applicazione un avatar che riprenda ... Leggi su computermagazine (Di sabato 2 luglio 2022)gli? All’apparenza nulla ma in pratica l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo sta lavorando alla possibilità di utilizzare degliche rispondano al nostro posto alle videochiamate., 2/7/2022 – Computermagazine.itLa funzionalità è alquanto curiosa e si inserirebbe in una strategia più ampia riguardante il metaverso, scoperta dai ragazzi di WABetaInfo in una versione appunto Beta diper Android, leggasi la numero 2.22.15.5. Stando a quanto segnalato dal sito, tutto sembrerebbe far pensare che la società dietro l’app di messaggistica di Mark Zuckerberg, stia lavorando per introdurre una possibilità inedita, ovvero, aggiungere al profilo della stessa applicazione unche riprenda ...

