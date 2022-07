Conte, il M5S e gli sfascisti in servizio permanente (Di sabato 2 luglio 2022) La questione che sta mobilitando la politica italiana negli ultimi giorni è in essenza questa: in una conversazione (vera o falsa, non importa) il garante/fondatore del M5s Beppe Grillo e il premier Mario Draghi hanno concordato sul fatto che l’ex premier Giuseppe Conte è un incapace. Conte non vuole essere considerato tale e quindi ne ha chiesto ragioni. Ciò non al suo “capo”, Grillo, ma al premier, minacciando in caso di mancato ascolto una crisi di governo nel mezzo di una guerra! Qui ci sono vari ordini di problemi. Dov’è il problema se Grillo e Draghi ritengono Conte un incapace? La politica sempre è fatta di tanti che si ritengono a vicenda, a torto o a ragione, incapaci. Se Conte si offende per questo e pretende una dichiarazione bollata che dica “non ti ritengo un incapace”, allora tanto più si dimostra tale. ... Leggi su formiche (Di sabato 2 luglio 2022) La questione che sta mobilitando la politica italiana negli ultimi giorni è in essenza questa: in una conversazione (vera o falsa, non importa) il garante/fondatore del M5s Beppe Grillo e il premier Mario Draghi hanno concordato sul fatto che l’ex premier Giuseppeè un incapace.non vuole essere considerato tale e quindi ne ha chiesto ragioni. Ciò non al suo “capo”, Grillo, ma al premier, minacciando in caso di mancato ascolto una crisi di governo nel mezzo di una guerra! Qui ci sono vari ordini di problemi. Dov’è il problema se Grillo e Draghi ritengonoun incapace? La politica sempre è fatta di tanti che si ritengono a vicenda, a torto o a ragione, incapaci. Sesi offende per questo e pretende una dichiarazione bollata che dica “non ti ritengo un incapace”, allora tanto più si dimostra tale. ...

Pubblicità

ItaliaViva : Serve ripristinare il principio di realtà nell'informazione: non è #Draghi che minaccia il #M5S, come scrive Pedull… - matteorenzi : Se Conte esce dal governo il M5S finisce a Di Battista che è più abile come leader di protesta. Se rimane al govern… - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Scissione così non si coltiva in poche ore. Se c’è Draghi dietro? Ne parlerò con lui lunedì” – Video - eniiolucherini : RT @ilriformista: 'Draghi deve fare come Ciampi: tutti insieme'. A tutto gas il leader di Italia Viva. È 'fantapolitica' il Grande Centro.… - fraciaraffo : Scusate, qualcuno sa dirmi i risultati? Via @fattoquotidiano -