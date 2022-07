Conte convoca Consiglio nazionale M5s lunedì mattina | prima del chiarimento con Draghi

(Di sabato 2 luglio 2022) - Cresce l'attesa per un confronto decisivo per la conferma del sostegno dei pentastellati all'esecutivo. L'ex Di Maio: chi vuol far cadere il governo ora non sa cosa si rischia

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Conte convoca il Consiglio M5s. La riunione ha all'ordine del giorno 'comunicazioni del Presidente' #ANSA - filippo_fasoli : @marcobreso @EFEnoticias Draghi tornato a Chigi convoca Conte. Quando i 2 si vedono Draghi gli fa: “vieni qui che non ti faccio niente” - apavo75 : RT @dariodangelo91: Mentre tutti guardiamo a #Conte, #Salvini convoca una riunione d'urgenza della #Lega al termine della quale il capogrup… - LucianoRomeo9 : RT @dariodangelo91: Mentre tutti guardiamo a #Conte, #Salvini convoca una riunione d'urgenza della #Lega al termine della quale il capogrup… - RaffaelePizzati : RT @dariodangelo91: Mentre tutti guardiamo a #Conte, #Salvini convoca una riunione d'urgenza della #Lega al termine della quale il capogrup… -

- Cresce l'attesa per un confronto decisivo per la conferma del sostegno dei pentastellati all'esecutivo. L'ex Di Maio: chi vuol far cadere il governo ora non sa cosa si rischia... Sigismondoi suoi condottieri e i capi - squadra. Racconta loro che la sera prima "un'... Vengono citati anche i fratelli Cristofano e Agnolo da Roma, Piero della Bella, ilRoberto da ...Conte convoca il Consiglio nazionale prima dell'incontro con Draghi: vuole un mandato forte per trattare. L'appoggio al governo non è scontato: pronti i "diktat" per la tregua ...Conte continua a sospettare che dietro la scissione di Di Maio ci sia stato lo zampino del presidente del Consiglio Draghi ...