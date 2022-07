C'è la data: quando (e perché) i 5S potrebbero lasciare il governo (Di sabato 2 luglio 2022) Difficile immaginare una crisi di governo prima del 24 settembre: molti deputati e senatori rischiano di non maturare il diritto alla pensione Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 luglio 2022) Difficile immaginare una crisi diprima del 24 settembre: molti deputati e senatori rischiano di non maturare il diritto alla pensione

Pubblicità

riotta : La sentenza della Corte Suprema che cancella l'accesso all'aborto #RoeVsWade in tanti stati Usa è frutto di un movi… - DonatoMegna : @IlPostator @Blondbiky @ugo_michelli @LegaSalvini 'La misura dell' intelligenza è data dalla capacità di cambiare q… - _Zhan_ni : Uno dei nostri tanti addii senza data di ritorno e senza certezze. So insistere forte, si, ma so quando è ora di a… - serwinem : @orusso51 Gli italiani che ancora non hanno iniziato a pagare le tasse qualcuno li ha privati della cittadinanza? A… - GiovaQuez : @MelgerTina @fashionart19 Il tuo estrapolato senza data di quando era? -