Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 12:30 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 1 LUGLIO 2022 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio Ancora disagi sul TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STESSA IN DIREZIONE SALARIA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SEGNALIAMO CODE PER 2 KM PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO L’A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE, TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE TRAFFICATE LE STRADE A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI CODE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE NEI PRESSI DI POMEZIA E SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 1 LUGLIOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAncora disagi sul TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA STESSA IN DIREZIONE SALARIA SULLA DIRAMAZIONESUD SEGNALIAMO CODE PER 2 KM PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO L’A1NAPOLI A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE, TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE TRAFFICATE LE STRADE A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI CODE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE NEI PRESSI DI POMEZIA E SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI ...

Pubblicità

romamobilita : #Roma #viabilità Ardeatina, ampliamento della rete idrica, da lunedì 4 luglio lavori e chiusure tra via di Tor Pagn… - romamobilita : #Roma #viabilità Per incidente, Tangenziale direzione stadio al momento chiusa altezza galleria Nuova circonvallazione interna. - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale direzione stadio, segnalato incidente altezza galleria della Nuova Circonvallazione In… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Appia, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra il GRA e via di Capannelle, in direzione d… - romamobilita : #Roma #viabilità Appia, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra il GRA e via di Capannelle, in direzione di quest'ultima. -