“Ultimo governo in cui sarò premier”: segnatevi la promessa di Draghi (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug – Il governo non cadrà e il M5S resterà dov’è, ponendosi nel frattempo amletici dubbi esistenziali, alla Non ci resta che piangere: “Chi siamo, cosa portiamo, dove andiamo?”. Alla fine i grillini, o ciò che resta di quello che fu il primo partito di maggioranza, continuerà a galleggiare tra finta opposizione, ipotesi di appoggio esterno e malumori vari. Lo strappo però, con tutta probabilità, non si consumerà mai. Ne è ben consapevole Mario Draghi, che in conferenza stampa ha precisato: “Sono ancora ottimista, il governo non rischia perché l’interesse nazionale e degli italiani è preminente. Il governo è stato formato per fare e questa è la condizione che ha per fare. Il governo non si fa senza i 5 stelle, questa è la mia opinione”. In realtà, Draghi sa bene che il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug – Ilnon cadrà e il M5S resterà dov’è, ponendosi nel frattempo amletici dubbi esistenziali, alla Non ci resta che piangere: “Chi siamo, cosa portiamo, dove andiamo?”. Alla fine i grillini, o ciò che resta di quello che fu il primo partito di maggioranza, continuerà a galleggiare tra finta opposizione, ipotesi di appoggio esterno e malumori vari. Lo strappo però, con tutta probabilità, non si consumerà mai. Ne è ben consapevole Mario, che in conferenza stampa ha precisato: “Sono ancora ottimista, ilnon rischia perché l’interesse nazionale e degli italiani è preminente. Ilè stato formato per fare e questa è la condizione che ha per fare. Ilnon si fa senza i 5 stelle, questa è la mia opinione”. In realtà,sa bene che il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Non sono disposto a guidare un governo con un'altra maggioranza'. Lo ha confermato Mario Draghi nel corso della co… - reportrai3 : Secondo l’ultimo bollettino dell’Osservatorio dell’Autorità di bacino distrettuale del Po (AdBPo), il fiume Po sta… - _Nico_Piro_ : Sono gli stessi poveri che vivono di 'food stamps' (MalcomX pensava fosse una marca di cibo il logo del governo sui… - GiovanniMotta2 : Una manica di pagliacci rischia di fare cadere il governo in cerca di 15 minuti di visibilità. Probabilmente… - mensmaxima : RT @Leonard1306___: Draghi: 'Questo è l'ultimo governo di legislatura in cui sono premier'. Finalmente una buona notizia, oppure vuol dire… -