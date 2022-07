Traffico Roma del 01-07-2022 ore 18:30 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera dalla redazione un precedente incidente tra un’auto è un mezzo pesante ha provocato la chiusura dell’auto sole tra la diramazione Roma nord lo svincolo di guida verso Napoli il tratto è stato riaperto ma si viaggia ancora con almeno 7 km di coda circolazione sostenuta e rallentata lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare in particolare tra la Pontina è la Tuscolana spostamenti in interna maggiormente concentrati tra Salaria e le bivio dell’autostrada Roma Teramo si mantiene scarso il Traffico in uscita da Roma sulla Urbano della A24 stessa situazione sull’intero percorso della tangenziale est chiusa la via braccianense fino al confine della zona di Bracciano chiusura causata da un mezzo pesante ribaltato e dal ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione un precedente incidente tra un’auto è un mezzo pesante ha provocato la chiusura dell’auto sole tra la diramazionenord lo svincolo di guida verso Napoli il tratto è stato riaperto ma si viaggia ancora con almeno 7 km di coda circolazione sostenuta e rallentata lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare in particolare tra la Pontina è la Tuscolana spostamenti in interna maggiormente concentrati tra Salaria e le bivio dell’autostradaTeramo si mantiene scarso ilin uscita dasulla Urbano della A24 stessa situazione sull’intero percorso della tangenziale est chiusa la via braccianense fino al confine della zona di Bracciano chiusura causata da un mezzo pesante ribaltato e dal ...

