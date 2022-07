Tomaso Montanari: «invece della pace si vuole la vittoria» (Di venerdì 1 luglio 2022) «Vi sosterremo, saremo al vostro fianco lungo il percorso per entrare nell’Unione, apprezziamo la vostra tenacia, ora sta a voi avanzare con le riforme necessarie». Questa la sintesi del discorso della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in videocollegamento col parlamento ucraino questo venerdì. Von der Leyen ha anche ripetuto che l’obiettivo dell’Ue è la «vittoria dell’Ucraina», senza mezzi termini. Sulla piega che sta prendendo il quadro internazionale (anche dopo le parole belligeranti della NATO) ne abbiamo parlato con Tomaso Montanari, storico dell’arte, accademico e saggista italiano, rettore dell’Università per stranieri di Siena. Professor Montanari, cosa pensa delle ultime dichiarazioni della presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) «Vi sosterremo, saremo al vostro fianco lungo il percorso per entrare nell’Unione, apprezziamo la vostra tenacia, ora sta a voi avanzare con le riforme necessarie». Questa la sintesi del discorsopresidentecommissione europea Ursula von der Leyen in videocollegamento col parlamento ucraino questo venerdì. Von der Leyen ha anche ripetuto che l’obiettivo dell’Ue è la «dell’Ucraina», senza mezzi termini. Sulla piega che sta prendendo il quadro internazionale (anche dopo le parole belligerantiNATO) ne abbiamo parlato con, storico dell’arte, accademico e saggista italiano, rettore dell’Università per stranieri di Siena. Professor, cosa pensa delle ultime dichiarazionipresidente ...

