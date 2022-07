(Di venerdì 1 luglio 2022) Un bel po' di tempo fa, un amico che dise ne intende, Duccio Balestracci, scrisse per un giornale caro a entrambi una "pel forestiere", consigliando ai visitatori non solo come ...

E non dar retta a certi luoghi comuni stantii e muffosi di chi ti racconterà che il forestiere a, in quei giorni, è malvisto. Stupidaggini: il visitatore è, anzi, pienamente rispettato", ...Palio di: quali sono le Contrade della città Il Palio dista per entrare nel vivo e asi svolgerà la prima delle due tradizionali corse di cavalli. A sfidarsi saranno dieci ... Siena: breve guida al 'forestiero avvertito' per gustare i giorni del Palio A Siena sabato due Luglio si corre di nuovo il Palio dopo le privazioni imposte della pandemia. Come comportarsi nei quattro giorni della festa senese. I consigli di ieri dello storico Duccio Balestra ...