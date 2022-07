Siccità | il “cimitero” di barche in secca lungo il Po | in volo sul fiume senz’acqua nel Parmense – Video

(Di venerdì 1 luglio 2022) La situazione al porto sul Po di Torricella, in provincia di Parma. Il porto si sviluppa in una lancia dele a causa delladiverse imbarcazioni sono bloccate dalla. Grandi distese di sabbia e alcune imbarcazioni in, questo lo scenario vicino al Ponte della Becca, alla confluenza tra Po e Ticino, vicino a Pavia. Il livello delsarebbe di mezzo metro più basso rispetto a quello registrato l’anno scorso a ferragosto, con una portata fino all’80% inferiore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

paoloangeloRF : Razionalizzare l'uso dell'acqua, ma al cimitero di Cremona è spreco di oro blu -

Il Fatto Quotidiano

La salma sarà sepolta neldi Piacenza. Precedente Temperature elevate, l'allarme di ...WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza...Il segreto è trovare la giusta via di mezzo tra un prato verde anche in periodo diestiva e undi piante secche. Prestiti 2022 Ecco le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perchè ... Siccità, il “cimitero” di barche in secca lungo il Po: in volo sul fiume senz’acqua nel…