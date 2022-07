Shade, in radio la hit Tori seduti feat J-Ax, al via il tour estivo: le date (Di venerdì 1 luglio 2022) In radio da oggi il nuovo singolo di Shade dal titolo Tori seduti in collaborazione con J-Ax e stasera a Riccione la prima data del tour estivo Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali Tori seduti (Sony Music – Epic Records Italy) il nuovo singolo di Shade, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, che vede il featuring speciale di J-Ax. Il brano è prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun. Con queste parole, l’artista descrive il brano e la collaborazione con J-Ax: “Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme. Dopo la mia firma con Sony, ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Inda oggi il nuovo singolo didal titoloin collaborazione con J-Ax e stasera a Riccione la prima data delEsce oggi ine su tutte le piattaforme digitali(Sony Music – Epic Records Italy) il nuovo singolo di, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, che vede iluring speciale di J-Ax. Il brano è prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun. Con queste parole, l’artista descrive il brano e la collaborazione con J-Ax: “Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme. Dopo la mia firma con Sony, ...

