Roma | branchi di lupi a Monte Mario a caccia di cinghiali Il fallimento di Gualtieri | la Capitale è sempre più in crisi

(Di venerdì 1 luglio 2022) All'emergenzasi è aggiunta quella dei. I predatori, infatti, fiutano l'odore dei suini e così si stanno avvicinandodi più alla città. Un problema in più per il sindaco Robertodel Pd, che su questo tema sembrapiù in difficoltà. Nonostante le contromisure prese, infatti, le preoccupazioni deini aumentano e cresce la paura. Ormai i- si legge sul Messaggero - sono a pochissimi chilometri da Labaro e Prima Porta: attratti daianche isi stanno avvicinando nell'area più urbanizzata della città. Gli esemplari sono almeno una quarantina e girano tra Formello, Sacrofano e Campagnano di. Qui in alcune zone, durante la notte ...

Pubblicità

eluniel : Roma, lupi alle porte della città. «Sono a caccia di cinghiali». Aumentano gli avvistamenti dei branchi - loavessisaputo1 : #Roma nuovo #Bioparco Non ci facciamo mancare nulla. #1luglio @diarioromano @MercurioPsi Roma, lupi alle porte de… - pointofnews : #roma, lupi alle porte della città. «Sono a caccia di cinghiali». #aumentano gli avvistamenti dei branchi. Leggi s… - giuspalt : @gentile_claudio @Antincivili @Roma @romafaschifo @Turismoromaweb @diarioromano Branchi di incivili che potrebbero… - preppy57 : Mi è capitato di vedere qui, video con branchi di cinghiali a Santa Margherita Lig e a Genova Ho sempre pensato che… -

ilmessaggero.it

Gli esemplari sono almeno una quarantina e girano tra Formello, Sacrofano e Campagnano di. Qui in alcune zone, durante la notte (complici anche le finestre aperte tenute per il gran caldo), c'è ......soprattutto nelle ore serali AGI - Gli abitanti di via Anna Magnani e via Giacinta Pezzana a... Non si hanno al momento notizie di altri avvistamenti diall'interno di Villa Ada o del ... Roma, lupi alle porte della città. «Sono a caccia di cinghiali». Aumentano gli avvistamenti dei branchi Aumentano gli avvistamenti dei branchi in città. Nuovo allarme per i cittadini, il sindaco è in difficoltà. La paura dei romani: "Di notte si sentono ululati" ...Ormai sono a pochissimi chilometri da Labaro e Prima Porta: attratti dai cinghiali anche i lupi si stanno avvicinando nell’area più urbanizzata della città. Gli esemplari ...