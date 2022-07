Pallanuoto maschile, il Settebello è in finale ai Mondiali (Di venerdì 1 luglio 2022) Questo Settebello non finisce mai! E’ bellissimo, ai Mondiali di Pallanuoto maschile. Nuota, sgomita, soffre e batte la Grecia per 11-10 (parziali 4-2, 2-3, 1-1, 4-4); domenica 3 luglio alle 20.00, in diretta su Raitre, difenderà il titolo di campione del mondo contro la Spagna, che ha sconfitto la Croazia per 10-5 (3-3, 2-0, 2-2, 3-0) con quattro gol di Granados Ortega. Sarà il replay della finale iridata di Gwangju vinta per 10-5 dagli azzurri, che proveranno a non ripetere gli errori che hanno consentito agli iberici, anche vice campioni d’Europa, di superarli nel girone di Sopron per 14-12 dopo essere stati in vantaggio 12-9 a metà terzo tempo. Oggi pomeriggio c’erano mille spettatori a sfidare i 37 gradi all’Alfred Hajos, sull’Isola Margerita. Ma la partita tra Italia e Grecia merita. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022) Questonon finisce mai! E’ bellissimo, aidi. Nuota, sgomita, soffre e batte la Grecia per 11-10 (parziali 4-2, 2-3, 1-1, 4-4); domenica 3 luglio alle 20.00, in diretta su Raitre, difenderà il titolo di campione del mondo contro la Spagna, che ha sconfitto la Croazia per 10-5 (3-3, 2-0, 2-2, 3-0) con quattro gol di Granados Ortega. Sarà il replay dellairidata di Gwangju vinta per 10-5 dagli azzurri, che proveranno a non ripetere gli errori che hanno consentito agli iberici, anche vice campioni d’Europa, di superarli nel girone di Sopron per 14-12 dopo essere stati in vantaggio 12-9 a metà terzo tempo. Oggi pomeriggio c’erano mille spettatori a sfidare i 37 gradi all’Alfred Hajos, sull’Isola Margerita. Ma la partita tra Italia e Grecia merita. Il ...

