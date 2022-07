Palinsesti Rai 2022 2023 | tutte le novità della Seconda rete per la prossima stagione

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il 29 giugno sono stati presentati iRaitelevisiva in un nuovo e mega studio di Milano, realizzato appositamente per l'occasione, ma solo oggi si sono scoperti i ...

Pubblicità

Ivana245791192 : RT @LaVeritaWeb: I palinsesti estivi monopolizzati dalla sinistra e dai suoi agenti di spettacolo, da Presta a Caschetto. Rai 2 una vetrina… - galli_pippo : RT @LaVeritaWeb: I palinsesti estivi monopolizzati dalla sinistra e dai suoi agenti di spettacolo, da Presta a Caschetto. Rai 2 una vetrina… - Giornaleditalia : #RaiFuortesAntonioDiBella Rai, i nuovi palinsesti che 'guardano al futuro' - CeoBru : RT @LaVeritaWeb: I palinsesti estivi monopolizzati dalla sinistra e dai suoi agenti di spettacolo, da Presta a Caschetto. Rai 2 una vetrina… - CIAfra73 : RT @VigilanzaT: Le 'peculiari' dichiarazioni dell'Ad Fuortes alla presentazione dei palinsesti Rai riguardo allo sciopero fanno infuriare n… -

Spettacolo Giancarlo Magalli tagliato fuori daiLa reazione del [...] Escluso dai2022 - 2023, il conduttore ha deciso di affidare ai social la sua [...] Da quel giorno ...Il 29 giugno sono stati presentati idella prossima stagione televisiva in un nuovo e mega studio di Milano, realizzato appositamente per l'occasione, ma solo oggi si sono scoperti i dettagli e le peculiarità sui ...«La riconoscenza della Rai è leggendaria». Con queste parole al veleno Giancarlo Magalli ha commentato sui social la decisione dell'azienda di tenerlo fuori per ...Giancarlo Magalli in Rai senza un programma dopo tanto tempo e la cosa non fa piacere allo storico conduttore tv.