Ordine: il rinnovo di Maldini è una soluzione di compromesso per evitare lo strappo e la figuraccia (Di venerdì 1 luglio 2022) Il rinnovo di Maldini con il Milan è frutto di un compromesso: la proprietà ha solo voluto evitare uno strappo che sarebbe stata una figuraccia. Lo scrive Franco Ordine su Il Giornale. Si è ufficialmente chiusa così “la più grottesca delle parentesi che ha scandito il mese orribile di giugno vissuto dal Milan nella sua lunga e gloriosa storia”. Sotto pelle resteranno le “cicatrici di questa orribile telenovela col braccio di ferro tra le due anime del club”. “Pur se, le formalità amministrative completate nella notte, è scontato il comunicato con l’annuncio solenne delle rispettive firme sulla bozza definitiva rimbalzata ieri tra i due studi legali, non sarà semplice recuperare la cifra operativa di un club coeso, capace di puntare al medesimo obiettivo come avvenuto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) Ildicon il Milan è frutto di un: la proprietà ha solo volutounoche sarebbe stata una. Lo scrive Francosu Il Giornale. Si è ufficialmente chiusa così “la più grottesca delle parentesi che ha scandito il mese orribile di giugno vissuto dal Milan nella sua lunga e gloriosa storia”. Sotto pelle resteranno le “cicatrici di questa orribile telenovela col braccio di ferro tra le due anime del club”. “Pur se, le formalità amministrative completate nella notte, è scontato il comunicato con l’annuncio solenne delle rispettive firme sulla bozza definitiva rimbalzata ieri tra i due studi legali, non sarà semplice recuperare la cifra operativa di un club coeso, capace di puntare al medesimo obiettivo come avvenuto ...

