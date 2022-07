Omicron 5 | Iss | crescono ancora Rt e ricoveri in terapia intensiva | pochi i contagi rilevati dal tracciamento dei contatti

Pubblicità

istsupsan : ??#Covid19 ed efficacia #vaccino nella fascia di età 5-11 anni. Su @TheLancet lo studio di ISS e @MinisteroSalute: ??… - flaric76 : RT @istsupsan: ??#Covid19 ed efficacia #vaccino nella fascia di età 5-11 anni. Su @TheLancet lo studio di ISS e @MinisteroSalute: ??Incidenza… - ilmessaggeroit : Omicron 5, Iss: crescono ancora Rt e ricoveri in terapia intensiva, pochi i contagi rilevati dal tracciamento dei c… - cribep : RT @istsupsan: ??#Covid19 ed efficacia #vaccino nella fascia di età 5-11 anni. Su @TheLancet lo studio di ISS e @MinisteroSalute: ??Incidenza… - Francesco_Rizz_ : RT @tonini_stef: ??Rt_sintomi???? al 16/6 = ?? 1.4 [1.39 - 1.41] ??Rt_ricoveri???? al 23/6 = ?? 1.24 [1.2 - 1.28] (dataset ISS al 30/6, 95% Crl, c… -

5 continua a diffondersi: confermato di nuovo il trend in crescita dei contagi Covid - 19 a livello nazionale, che si attesta a 763 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 24 - 30 giugno, ...Intanto l'registra l'aumento dell' indice Rt e va oltre la soglia epidemica: 1,30 (in un range ... Mascherine Ffp2 al lavoro, smartworking per fragili: le nuove regole fino al 31 ottobre5, ...Omicron 5 continua a diffondersi: confermato di nuovo il trend in crescita dei contagi Covid-19 a livello nazionale, che si attesta a 763 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 24-30 giugno, contro i.La chiave sta nella grande contagiosità di questa variante. "Contro questa caratteristica non può fare molto l'estate, cioè il periodo caldo nel quale si vive di più all'aperto", ha riferito Fabrizio ...